Блогер Варламов обвинил охрану столичного отеля в краже велосипеда

Блогер Илья Варламов обвинил охрану столичного отеля "Националь" в краже велосипеда, передает News.ru. Журналист снял инцидент на видео. Также на его сайте сообщается, что он подаст в суд на охранников.
По его словам, велосипед был тросом пристегнут к столбу дорожного знака около гостиницы на пересечении Тверской и Моховой улиц. Сначала охранники пытались справиться с тросом, а затем решили выдернуть столб. Для этого они позвали рабочих с ломом.
В конце концов велосипед оказался в руках сотрудников службы безопасности, которые унесли его в фойе отеля. Как заявили радиостанции "Говорит Москва" представители отеля, охранники опасались, что велосипед могут украсть, поэтому решили его отнести.
Ранее полиция задержала ителя Ханты-Мансийского автономного округа, который угнал велосипед. По его словам, он совершил преступление, "так как устал идти пешком". После кражи мужчина понял, что не умеет кататься, и повел велосипед до дома в руках.
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