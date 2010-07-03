Блогер Варламов обвинил охрану столичного отеля в краже велосипеда

Блогер Илья Варламов обвинил охрану столичного отеля "Националь" в краже велосипеда, передает News.ru. Журналист снял инцидент на видео. Также на его сайте сообщается, что он подаст в суд на охранников.

По его словам, велосипед был тросом пристегнут к столбу дорожного знака около гостиницы на пересечении Тверской и Моховой улиц. Сначала охранники пытались справиться с тросом, а затем решили выдернуть столб. Для этого они позвали рабочих с ломом.

В конце концов велосипед оказался в руках сотрудников службы безопасности, которые унесли его в фойе отеля. Как заявили радиостанции "Говорит Москва" представители отеля, охранники опасались, что велосипед могут украсть, поэтому решили его отнести.

Ранее полиция задержала ителя Ханты-Мансийского автономного округа, который угнал велосипед. По его словам, он совершил преступление, "так как устал идти пешком". После кражи мужчина понял, что не умеет кататься, и повел велосипед до дома в руках.