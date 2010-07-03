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12:51

Лжеинкассатор на велосипеде ограбил автосалон на 5 миллионов рублей

происшествия криминал

12:51

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Фото: скриншот видео телеграм-канал Hue

Следственное управление УМВД России по Ярославской области закончило предварительное расследование уголовного дела по части 4 статьи 159 УК РФ.

В автосалон города Ярославля вошел мужчина в форме инкассатора и забрал оттуда более 5 миллионов рублей. Затем он сел на велосипед и скрылся. Обман обнаружился спустя некоторое время, когда в офис приехали настоящие инкассаторы. О происшествии сообщает пресс-служба МВД РФ.

Лжеинкассатора и его сообщников задержали.

"Преступление было совершено организованной группой и тщательно спланировано. Фигурантами подготовлено необходимое форменное обмундирование, приобретены сотовые телефоны для связи, сим-карты, велосипед, а также оттиск штампа для инкассации. Участники организованной группы под видом покупателей заходили в данный автосалон и присматривались к обстановке. Исполнить роль инкассатора должен был сообщник из Москвы, чтобы впоследствии исключить возможность его случайной встречи с работниками автосалона в Ярославле", – сообщили в МВД.

Ущерб, причиненный коммерческой организации, был возмещен в полном объеме. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено во Фрунзенский районный суд Ярославля.

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происшествия криминал

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