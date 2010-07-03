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16:20

Предполагаемого вора 23 пар кроссовок задержали

происшествия

16:20

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Фото: depositphotos/BrianAJackson

В столичном районе Арбат правоохранители задержали подозреваемого в краже двух чемоданов, в которых находилась спортивная обувь. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на начальника управления информации и общественных связей ГУ МВД РФ по городу Юрия Титова.

По его словам, заявление в полицию подал 32-летний мужчина, который сообщил, что переезжал в другую квартиру и временно оставил два чемодана со спортивной обувью в ресторане на улице Новый Арбат, где он работал.

Спустя некоторое время он обнаружил, что чемоданы с кроссовками пропали. Ущерб составил более 240 тысяч рублей.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска в Среднем Николопесковском переулке задержали подозреваемого – 36-летнего мужчину, приезжего из ближнего зарубежья", – сказал Титов. По данному факту возбудили уголовное дело.

В июне неизвестный украл у звукорежиссера столичного театра два ноутбука MacBook. Мужчина 1992 года рождения написал заявление о краже двух ноутбуков MacBook общей стоимостью 300 тысяч рублей. Отмечается, что инцидент произошел на улице Петровка.

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происшествия

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