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20:32

Неизвестный ограбил Казанский собор на Красной площади

происшествия

20:32

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Неизвестный мужчина ограбил Казанский собор на Красной площади. Полиция разыскивает вора, сообщили Агентству "Москва" в правоохранительных органах.

Как уточнили правоохранители, представитель собора обратился в полицию с заявлением о грабеже. По его словам, неизвестный открыто забрал из кассы свечного ящика 12 тысяч рублей, а затем сбежал из храма. На требования сотрудницы собора остановиться он не реагировал.

Очевидцы составили описание грабителя. Это худощавый мужчина славянской внешности, среднего роста, светловолосый. Возраст преступника, предположительно, – от 40 до 50 лет, отметил собеседник агентства.

Возбуждено уголовное дело о грабеже. Ведутся поиски злоумышленника.

Ранее сообщалось, что посетитель столичной адвокатской конторы дал отсканировать свой паспорт на входе, выпил кофе, а затем украл из сейфа 300 тысяч рублей. Сотрудники не сразу заметили пропажу денег. Установить, что произошло на самом деле, помогли записи с камер видеонаблюдения. В коллегии адвокатов не исключили, что грабитель действовал по наводке.

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происшествия

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