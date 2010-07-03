В Сети начали собирать деньги для укравшей 23 млн руб башкирской кассирши

Фото: vk.com/bugulma_vk

В интернете начался сбор пожертвований для башкирской кассирши Луизы Хайруллиной, которую подозревают в хищении более 20 миллионов рублей. Деньги собирают для возмещения ущерба банку. Об этом сообщил РИА Новости уфимский общественник Азамат Галин.

Он рассказал, что создал группу "Фонд Луизы Хайруллиной" в соцсети "ВКонтакте", где указан номер ее карты, чтобы желающие смогли перечислить пожертвования.

"У Луизы имеется карта Сбербанка. Эту карту передали ее адвокату. Адвокат намерен получить доверенность от Луизы. Денежные средства будут переданы в банк Россельхозбанк после фактического установления обстоятельств дела", – говорится в сообщении группы в соцсети.

Отмечается, что если следствие установит, что деньги украдены и хранятся в тайниках, поступившие средства вернут благотворителям.



"Мы будем выкладывать ежедневно выписку счета Хайруллиной. На сегодняшний день средства пока не поступали", – сказал собеседник агентства.

Галин уточнил, что каждый день в группе будет выкладываться выписка со счета кассирши.

Ранее стало известно, что муж кассирши банка из Салавата проиграл более 20 миллионов рублей, которые похитила Хайруллина.

Саму кассиршу задержали в Казани, на данный момент она находится в одиночной камере в СИЗО. По версии следствия, женщина украла из банка более 20 миллионов рублей.

Ограбление Хайруллина совершила в мае в башкирском городе Салавате.

