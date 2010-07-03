МВД опубликовало видео задержания подозреваемой в хищении денег из банка в Башкортостане

Фото: видео МВД РФ

МВД опубликовало видео задержания женщины, подозреваемой в хищении более 20 миллионов рублей из кассы банка в Башкортостане.

Луизу Хайруллинузадержали в одной из съемных квартир в Казани, где она скрывалась вместе с мужем и двумя детьми. Оперативники вычислили жилье по телефонному звонку, когда одна из дочерей Луизы звонила деду.

В отношении подозреваемой возбуждено дело по статье "Присвоение или растрата". Ей грозит до десяти лет лишения свободы.

27 мая в полицию обратился представитель банка. Он рассказал, что из кассы пропали денежные средства. Была установлена вероятная причастность к хищению одной из сотрудниц банка 1983 года рождения.

Прибывшие по месту жительства сотрудники полиции выяснили, что женщина вместе семьей скрылась.