Сотрудница банка в Москве предстанет перед судом за хищение денег у пенсионеров

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сотрудница московского банка предстанет перед судом по обвинению в хищении денежных средств у пенсионеров. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры столицы.

Как уточнили в ведомстве, Никулинская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 27-летней москвички – сотрудницы банка. По данным следствия, она совершила два преступления по статье о "мошенничестве с использованием своего служебного положения".

Как считают следователи, занимая должность менеджера по обслуживанию физических лиц, женщина обманом – под видом оказания помощи – выведала у 88-летнего пенсионера пин-код его банковской карты. Затем обвиняемая перевела принадлежавшие клиенту 140 тысяч рублей на счет своей знакомой.

Через некоторое время сотрудница банка таким же способом похитила деньги со счета 81-летней пенсионерка, добавили в пресс-службе московской прокуратуры. Как подчеркнули в ведомстве, пенсионерам возместили ущерб в полном объеме.

Ранее сообщалось, что кассир обменного пункта похитила 41 милион рублей и сбежала через окно. Инцидент произошел 2 июля в Пресненском районе столицы. Полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.