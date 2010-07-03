Похитившую более 20 миллионов рублей кассиршу задержали в Казани

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В Казани задержали кассиршу, подозреваемую в хищении 20 миллионов рублей у банка в Салавате.

Как сообщает МВД, женщину задержали на съемной квартире. Местонахождение похищенных денег пока неизвестно. Полиция занимаются поиском двух несовершеннолетних дочерей и супруга подозреваемой.

27 мая в полицию обратился представитель банка, который сообщил, что из кассы пропали денежные средства. Позже была установлена вероятная причастность к хищению одной из сотрудниц банка 1983 года рождения.

Прибывшие по месту жительства сотрудники полиции выяснили, что женщина вместе семьей скрылась. Было возбуждено уголовное дело. Суд заочно избрал обвиняемой меру пресечения в виде ареста.

3 июля кассир обменного пункта в Москве похитила 41 миллион рублей и сбежала через окно.