Посетитель адвокатской конторы выпил кофе и украл из сейфа 300 тысяч рублей

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В Москве неизвестный ограбил адвокатскую контору "Домбровицкий и партнеры". Он дал отсканировать свой паспорт на входе, выпил кофе, а затем украл из сейфа 300 тысяч рублей. Об этом сообщил РИА Новости управляющий партнер коллегии адвокатов Анатолий Фурсов.

По его словам, кража произошла 17 июля. Судя по данным камер видеонаблюдения, бухгалтер конторы вышла из своего кабинета на обед. Ключи от сейфа она оставила на рабочем столе, закрыв дверь на магнитный замок. Через несколько минут после ее ухода дверь взломали, рассказал Фурсов. Он отметил, что злоумышленник "быстро сориентировался, открыл сейф ключами и забрал 300 тысяч рублей".

Управляющий партнер коллегии уточнил, что бухгалтер не заметила следов взлома и не сразу поняла, что в кабинете побывал грабитель. "Весь следующий день она искала ключи, но позже пришлось вызвать специалистов, которые сейф взломали. Тогда же выяснилось, что денег там не было", – пояснил Фурсов. "Мы посмотрели камеры, после чего вызвали полицию", – добавил юрист.

Собеседник агентства также отметил, что преступник вел себя неосторожно и оставил следы, по которым его можно найти. Как показали записи с камер, мужчина "вошел в здание, попил кофе, поговорил с бариста и по своему паспорту выписал разовый пропуск". Кроме того, "внутри он работал без перчаток и с открытом лицом", подчеркнул Фурсов. Он не исключил, что грабитель действовал по наводке, так как "сразу пошел на восьмой этаж, возможно, даже зная расписание бухгалтера".

В правоохранительных органах подтвердили, что неизвестные похитили деньги из офиса коллегии адвокатов на улице Академика Королева.

Ранее сообщалось, что неизвестный украл кассовый аппарат из супермаркета в центре Москвы. Инцидент произошел в магазине сети "Перекресток" на улице Марксистская.