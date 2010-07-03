Таксист в Москве отобрал у пассажирки телефон и деньги

Фото: depositphotos/blinow61

Сотрудники полиции разыскивают мужчину, который напал на женщину на юго-западе столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по городу.

По данным ведомства, 22 июля москвичка 1981 года рождения сообщила о нападении на нее на улице Теплый Стан. Установлено, что нападавшим был таксист. По ее словам, мужчина, угрожая похожим на нож предметом, похитил у нее мобильный телефон и 12 тысяч рублей, после чего высадил ее и уехал. Общий ущерб составил порядка 37 тысяч рублей.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Разбой". В настоящий момент проводятся следственные мероприятия для установки всех обстоятельств ЧП.

Накануне сообщалось, что в Мещанском районе столицы рядом с отделением одного из банков трое неизвестных похитили у мужчины сумку со 100 тысячами долларов. Нападение произошло на проспекте Мира.

