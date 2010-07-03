Таксист в Москве отобрал у пассажирки телефон и деньги

Сотрудники полиции разыскивают мужчину, который напал на женщину на юго-западе столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по городу.
По данным ведомства, 22 июля москвичка 1981 года рождения сообщила о нападении на нее на улице Теплый Стан. Установлено, что нападавшим был таксист. По ее словам, мужчина, угрожая похожим на нож предметом, похитил у нее мобильный телефон и 12 тысяч рублей, после чего высадил ее и уехал. Общий ущерб составил порядка 37 тысяч рублей.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Разбой". В настоящий момент проводятся следственные мероприятия для установки всех обстоятельств ЧП.
Накануне сообщалось, что в Мещанском районе столицы рядом с отделением одного из банков трое неизвестных похитили у мужчины сумку со 100 тысячами долларов. Нападение произошло на проспекте Мира.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.