Полицейские по горячим следам задержали грабителей-рецидивистов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Транспортная полиция задержала злоумышленников, разыгравших и ограбивших мужчину возле железнодорожных путей Киевского вокзала, сообщает Агентство "Москва".

Потерпевший обратился в дежурную часть линейного отдела МВД России на станции Москва – Киевская. По его словам, к нему подошла незнакомая женщина и завела разговор, к которому вскоре подключился недружелюбно настроенный мужчина. Последний требовал прекратить приставать к его якобы сожительнице, начал размахивать руками, а потом повалил свою жертву на землю, удерживая, пока сообщница обыскивала карманы.

В итоге злоумышленники похитили 6 тысяч рублей, сотовый телефон, серебряную цепочку и скрылись. Сумма ущерба составила более 20 тысяч рублей. Потерпевший сразу же обратился за помощью к полицейским, патрулировавшим вокзал, и подробно описал своих обидчиков.

По горячим следам правоохранители задержали грабителей и доставили в дежурную часть. Ими оказались ранее неоднократно судимые 24-летний приезжий и 27-летняя жительница Лобни. При досмотре у женщины изъяли серебряную цепочку, принадлежащую потерпевшему, и часть денег.

Возбуждено уголовное дело по факту грабежа. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражей.

Ранее в Клину по подозрению в уличных ограблениях пенсионерок задержали 35-летнего жителя Тверской области. Злоумышленник срывал с женщин украшения и убегал. Возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж", максимальное наказание по которой составляет 12 лет.