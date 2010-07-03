Бездомный отобрал у девочки самокат на юге Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столичном районе Нагатинский Затон бездомный отобрал у девочки самокат и скрылся на нем в неизвестном направлении, сообщил Агентству "Москва" источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в районе дома № 17 на проспекте Андропова. Информацию передали в полицию, ведется проверка.

9 августа в Москве мужчина сделал ложный вызов об ограблении, а прибывшим на место оперативникам объяснил, что психически нездоров и просто хотел пошутить.

По словам мужчины, его никто не грабил, а в полицию позвонил "из азартного поведения" и потому что выпитое пиво "дает о себе знать".