В торговом центре едва не убили курьера

Фото: скриншот эфира телеканала Москва 24

В одном из торговых центов Москвы едва не убили курьера, который доставлял еду. Ему сломали самокат и разбили телефон, а его самого чуть не сбросили с четвертого этажа. Служебный транспорт, однако, сбросили. О происшествии сообщает телеканал Москва 24.

Молодого человека избили двое бритоголовых мужчин. Все случилось в ТЦ у метро "Сходненская". После инцидента нарушители заявили, что "больше так не будут".

В службу "02" поступило сообщение о конфликте между гражданами в торговом центре на Сходненской улице. Полиция прибыла на место ЧП и пресекла противоправные действия. Нарушителей порядка доставили в территориальный отдел полиции, заявил дежурный офицер пресс-службы ГУ МВД по Москве Аркадий Баширов.



По словам очевидцев, курьер мог сам задеть двух мужчин. В сервисе доставки еды возмущены этим происшествием. Представитель сервиса отметил, что жизни и здоровью сотрудника ничего не угрожает.

"Мы возмущены произошедшим внутри компании. Юридическая служба будет оказывать содействие. Будем добиваться компенсации не только морального, но и материального вреда. В инциденте был испорчен новый самокат курьера, который он использовал в работе", – сказал пресс-секретарь сервиса доставки еды Алексей Белоусов.

Похожая ситуация произошла недавно в Санкт-Петербурге. Курьер вошел в лифт, но стоящим рядом людям не понравилось, что он не пропустил в кабину детей первыми. Претензии перешли в агрессию.

Ранее сообщалось, что в России с 2021 года могут ввести массовые перевозки курьерами-дронами. Сооснователь компании Tsuru Robotics Никита Родиченко говорил, что пилотные проекты начнутся уже в этом году.

