В торговом центре едва не убили курьера

12:30
12:30
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Фото: скриншот эфира телеканала Москва 24
В одном из торговых центов Москвы едва не убили курьера, который доставлял еду. Ему сломали самокат и разбили телефон, а его самого чуть не сбросили с четвертого этажа. Служебный транспорт, однако, сбросили. О происшествии сообщает телеканал Москва 24.
Молодого человека избили двое бритоголовых мужчин. Все случилось в ТЦ у метро "Сходненская". После инцидента нарушители заявили, что "больше так не будут".
В службу "02" поступило сообщение о конфликте между гражданами в торговом центре на Сходненской улице. Полиция прибыла на место ЧП и пресекла противоправные действия. Нарушителей порядка доставили в территориальный отдел полиции, заявил дежурный офицер пресс-службы ГУ МВД по Москве Аркадий Баширов.
По словам очевидцев, курьер мог сам задеть двух мужчин. В сервисе доставки еды возмущены этим происшествием. Представитель сервиса отметил, что жизни и здоровью сотрудника ничего не угрожает.
"Мы возмущены произошедшим внутри компании. Юридическая служба будет оказывать содействие. Будем добиваться компенсации не только морального, но и материального вреда. В инциденте был испорчен новый самокат курьера, который он использовал в работе", – сказал пресс-секретарь сервиса доставки еды Алексей Белоусов.
Похожая ситуация произошла недавно в Санкт-Петербурге. Курьер вошел в лифт, но стоящим рядом людям не понравилось, что он не пропустил в кабину детей первыми. Претензии перешли в агрессию.
Ранее сообщалось, что в России с 2021 года могут ввести массовые перевозки курьерами-дронами. Сооснователь компании Tsuru Robotics Никита Родиченко говорил, что пилотные проекты начнутся уже в этом году.
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