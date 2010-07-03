Москвич в шутку вызвал полицейских из-за "пива и азартного поведения"

В Москве мужчина сделал ложный вызов об ограблении, а прибывшим на место оперативникам объяснил, что психически нездоров и просто хотел пошутить, сообщает Агентство "Москва".
Инцидент произошел на улице Нижегородской. Вызов сделал пьяный мужчина 1980 года рождения. По его словам, его никто не грабил, а в полицию позвонил "из азартного поведения" и потому что выпитое пиво "дает о себе знать".
Мужчина обещал больше так не шутить. Сейчас решается вопрос о привлечении звонившего к ответственности.
Ранее в одном из торговых центов Москвы едва не убили курьера, который доставлял еду. Ему сломали самокат и разбили телефон, а его самого чуть не сбросили с четвертого этажа.
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