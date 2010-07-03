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Москва 24

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11:15

В Москве мотоциклисты украли у бизнесмена рюкзак с 3,6 млн рублей

происшествия

11:15

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Фото: Москва 24/Яна Дейнега

В Москве двое неизвестных на мотоцикле украли у бизнесмена рюкзак, в котором находились 3,6 миллиона рублей и кредитные карты. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по городу.

Инцидент произошел на улице Большой Пионерской в четверг, 8 августа.

"Злоумышленник в мотоциклетном костюме и шлеме ударил предпринимателя 1961 года рождения по лицу и похитил у него рюкзак. Нападавший скрылся вместе с неизвестным, поджидавшим его на мотоцикле черного цвета", – сказали в полиции. Возбуждено уголовное дело о грабеже.

Также на сайте МВД говорится еще об одном ограблении, которое произошло в центре столицы. 51-летний иностранный гражданин заявил, что из его номера в отеле на 3-ей улице Ямского Поля украли около 700 тысяч рублей.

Задержан 40-летний приезжий. Злоумышленник признался, что он нашел на улице магнитный ключ от гостиничного номера. На брелоке также находилась бирка с полным адресом двери апартаментов.

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происшествия

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