Найдена украденная из храма в ТиНАО икона

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Женщина после вечерней службы в храме Всемилостивого Спаса в Вороново в ТиНАО сорвала со стены икону "Взыграние младенца" и уехала с ней на автомобиле. Позже икону обнаружили в доме у подозреваемой. Об этом Агентству "Москва" сообщил исполняющий обязанности настоятеля храма, иерей Георгий Ермолин.

"Женщина среднего возраста в джинсах и без головного убора после долгой молитвы на коленях сорвала икону со стены и убежала. Он села в серебристый Mercedes E 200 и уехала в сторону Москвы. На попытки прихожан остановить ее она заявила, что эта икона принадлежит ей и что у нее ее украли", – сказал священник. Он отметил, что раньше женщину не видели в храме.

По словам Ермолина, правоохранители очень быстро отреагировали и нашли подозреваемую по записям видеокамер. При обыске в ее доме икону нашли.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Икону пока не вернули в храм, так как она является вещественным доказательством.