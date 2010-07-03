На юге Москвы у девушки отобрали сумку с 1,4 млн рублей

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На юге столицы неизвестный отобрал у девушки сумку с 1,4 миллиона рублей, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

Инцидент произошел вечером 19 августа на улице Ясеневой. С заявлением в полицию обратилась неработающая девушка 1999 года рождения.

После ограбления злоумышленник скрылся на автомобиле Mazda. Сейчас устанавливается его личность. Возбуждено уголовное дело о грабеже.

Ранее в Москве двое неизвестных на мотоцикле украли у бизнесмена рюкзак, в котором находились 3,6 миллиона рублей и кредитные карты.