В полиции рассказали, где чаще всего случаются кражи в метро

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Кражи в Московском метро чаще всего происходят на эскалаторах и на станциях, входящих в крупные транспортно-пересадочные узлы. Всего за январь-июнь 2019 года произошло 627 краж, сообщили ТАСС в пресс-службе УВД на Московском метрополитене.

"Карманные кражи чаще всего происходят при подъеме и на спуске по эскалаторам, а также в подуличных переходах и при входах в вестибюли – между качающимися дверями. По-прежнему при входе или выходе из вагона злоумышленник вытаскивает вещи из кармана, сумки или рюкзака заранее наметившей для себя жертвы", – сообщили в пресс-службе.

В УВД подчеркнули, что опытные карманники рассматривают как легкую добычу тех горожан, которые не выпускают свой гаджет из рук. Локацией совершаемого преступления в таких случаях чаще всего становится вагон поезда.

В июле 2019 года были обновлены информационные плакаты о самых распространенных видах краж и грабежей в метро. Предупреждающие объявления о вероятных действиях злоумышленников опубликованы в вестибюлях, на платформах станций, в вагонах поездов.

Чаще всего крадут телефоны, сумки, пакеты, кошельки. Каждая пятая карманная кража раскрывается, отметили в УВД.

Также отмечается, что в переходах и на станциях на пассажиров стали реже нападать. Количество побоев сократилось на 46%. Примечательно, что нарушители почти никогда не уходят от ответственности. В первом полугодии 2019 года было раскрыто 67% преступлений и более чем в два раза сократились факты хулиганства.

