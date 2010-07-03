В Клину задержали подозреваемого в нападениях на пенсионерок

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Подмосковные полицейские задержали мужчину по подозрению в уличных ограблениях. Следствие установило, что мужчина совершил серию ограблений пенсионерок, передает ГУ МВД России по Московской области.

Злоумышленник нападал днем на улицах Клина на пожилых женщин. Он срывал с них украшения и убегал.

Также было установлено, что нарушитель – 35-летний житель Тверской области.

Возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж". Максимальное наказание по этой статье – 12 лет.

"Правоохранителями установлена причастность правонарушителя к совершению двух эпизодов противоправной деятельности", – добавили в ГУ МВД по МО, передает РИА Новости.

Подозреваемый находится под стражей.

