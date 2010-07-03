В Москве у курьера попытались украсть кроссовки за 300 тыс рублей

Фото: УМВД по Москве

В Москве мужчина попытался похитить у курьера кроссовки за 300 тысяч рублей. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на начальника управления информации и общественных связей столичного главка МВД Юрия Титова.

Инцидент произошел на улице Малые Каменщики. Там подозреваемый сперва брызнул в лицо из баллончика 18-летнему молодому человеку, после чего похитил пакет с кроссовками стоимостью 300 тысяч рублей. Находившиеся рядом друзья оперативно среагировали и побежали за злоумышленником, который в погоне выбросил украденные кроссовки и скрылся.

В результате поисковых мероприятий сотрудники полиции задержали 22-летнего жителя Подмосковья. В ходе обысков в его квартире обнаружены шапка-балаклава и медицинские маски.

В июле был задержан подозреваемый в краже двух чемоданов, в которых находилась спортивная обувь. Ущерб составил более 240 тысяч рублей. По данному факту возбудили уголовное дело.

