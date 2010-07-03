У водителя Lexus похитили сумку с 3 млн рублей на востоке Москвы

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На востоке столицы неизвестный украл у мужчины сумку с крупной суммой денег. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по городу.

Инцидент произошел на улице Сокольнический Вал. Там неизвестный мужчина распылил содержимое баллончика в лицо потерпевшему 1986 года рождения, который в это время находился в автомобиле Lexus LX470. После этого злоумышленник украл у потерпевшего сумку более чем с 3 миллионами рублей.

По факту инцидента проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее у 93-летней москвички украли более миллиона рублей. Сообщалось, что кража произошла на улице Буракова: неизвестный проник в квартиру "путем свободного доступа".

