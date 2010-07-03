У водителя Lexus похитили сумку с 3 млн рублей на востоке Москвы

На востоке столицы неизвестный украл у мужчины сумку с крупной суммой денег. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по городу.
Инцидент произошел на улице Сокольнический Вал. Там неизвестный мужчина распылил содержимое баллончика в лицо потерпевшему 1986 года рождения, который в это время находился в автомобиле Lexus LX470. После этого злоумышленник украл у потерпевшего сумку более чем с 3 миллионами рублей.
По факту инцидента проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего.
Ранее у 93-летней москвички украли более миллиона рублей. Сообщалось, что кража произошла на улице Буракова: неизвестный проник в квартиру "путем свободного доступа".
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.