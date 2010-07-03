Внедорожник стоимостью 4 млн рублей украли на западе Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Внедорожник Toyota Land Cruiser 150 похитили на западе столицы, передает Агентство "Москва".

В пресс-службе МВД по городу сообщили, что инцидент произошел в районе Ясенево.

Материальный ущерб составил около четырех миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело.

Ранее полиция остановила в Москве самосвал с номерами от угнанного автомобиля Mercedes.