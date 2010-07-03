В Москве остановили самосвал с номерами от угнанного Mercedes

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На северо-западе Москвы в районе 1-го Митинского переулка сотрудники Росгвардии остановили самосвал с госномерами от угнанного автомобиля Mercedes Benz, пишет РИА Новости.

Управлял грузовиком 34-летний гражданин ближнего зарубежья. Mercedes Benz, номера которого оказались на грузовом авто, числится в угоне с 2017 года.

Водителя задержали и передали полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее сообщалось, что в ОВД "Таганский" обратился заявитель, представляющий услуги по прокату автомобилей. Он утверждал, что отдал в аренду Mercedes-Benz E 200 с 7 по 11 августа, но в назначенный срок клиент не вернул машину. По GPS-трекерам, которые установлены в автомобиле, удалось выяснить, что машина находится на улице Новорогожской, там иномарку сдали в ломбард. Общий ущерб составил порядка трех миллионов рублей.