В Москве остановили самосвал с номерами от угнанного Mercedes

На северо-западе Москвы в районе 1-го Митинского переулка сотрудники Росгвардии остановили самосвал с госномерами от угнанного автомобиля Mercedes Benz, пишет РИА Новости.
Управлял грузовиком 34-летний гражданин ближнего зарубежья. Mercedes Benz, номера которого оказались на грузовом авто, числится в угоне с 2017 года.
Водителя задержали и передали полиции для дальнейшего разбирательства.
Ранее сообщалось, что в ОВД "Таганский" обратился заявитель, представляющий услуги по прокату автомобилей. Он утверждал, что отдал в аренду Mercedes-Benz E 200 с 7 по 11 августа, но в назначенный срок клиент не вернул машину. По GPS-трекерам, которые установлены в автомобиле, удалось выяснить, что машина находится на улице Новорогожской, там иномарку сдали в ломбард. Общий ущерб составил порядка трех миллионов рублей.
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