Полиция задержала подозреваемого в краже телефонов из гримерки известных актеров

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Сотрудники полиции провели задержание подозреваемого в краже телефонов из гримерки актеров Федора Бондарчука и Евгения Миронова. Об этом пишет Агентство "Москва", ссылаясь на официального представителя МВД России Ирину Волк.

"Злоумышленник путем свободного доступа проник в помещение и, похитив два мобильных телефона, скрылся. Материальный ущерб превысил 130 тысяч рублей", – заявила Ирина Волк.

Сообщение о краже поступило в полицию 28 августа. По факту преступления было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ ("Кража").

По подозрению в совершении преступления был задержан ранее судимый житель столицы. Похищенное имущество изъято сотрудниками правопорядка.

Ранее у 93-летней москвички украли более миллиона рублей. Сообщалось, что кража произошла на улице Буракова: неизвестный проник в квартиру "путем свободного доступа".