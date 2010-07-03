Кабель стоимостью 1,5 млн рублей украли со стройки в ТиНАО

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В ТиНАО со строительной площадки похитили силовой кабель стоимостью около 1,5 миллиона рублей.

Как сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе столичного главка полиции, инцидент произошел 19 августа в Московском.

Отмечается, что в момент преступления стройплощадка была без охраны. Возбуждено уголовное дело.

В июне сотрудники полиции задержали подозреваемых в краже тросового разрушителя труб стоимостью 1,3 миллиона рублей.