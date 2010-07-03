Подозреваемых в краже тросового разрушителя задержали в Москве

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Сотрудники полиции задержали подозреваемых в краже тросового разрушителя труб стоимостью 1,3 миллиона рублей.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе МВД по городу, строительную технику обнаружили при досмотре автомобиля. Подозреваемых жителей Зеленограда 32 и 37 лет задержали.

Установлено, что злоумышленники проникли на территорию стройплощадки, где загрузили технику в автомобиль и скрылись. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Ранее неизвестный украл девять прокатных электросамокатов в центре столицы на общую сумму более 240 тысяч рублей.