В центре Москвы неизвестный похитил девять прокатных электросамокатов

В центре столицы неизвестный украл девять прокатных электросамокатов. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по городу.
Инцидент произошел 4 июня на улице Баррикадная. В ОВД "Пресненский" поступило сообщение о хищении имущества от представителя сервиса по аренде электросамокатов. Он рассказал, что неизвестный похитил девять электросамокатов на общую сумму более 240 тысяч рублей.
По факту происшествия было возбуждено уголовное дело, устанавливаются все подробности преступления.
Ранее сообщалось, что 28 апреля 2019 года неизвестные украли за один день в центре Москвы 14 самокатов, которые сдавали в прокат. Материальный ущерб превысил 370 тысяч рублей.
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