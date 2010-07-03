В Томской области неизвестные украли участок дороги

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В Томской области полиция проводит проверку после хищения бетонных плит с дороги в Верхнекетском районе, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону.

О демонтаже дорожных плит в полицию заявили 28 мая. Они исчезли на 100-метровом участке единственной дороги, ведущей в село Катайга.

Плиты положили еще в советское время, в остальном дорога грунтовая. Сейчас машины пробираются по краю дороги.

По словам главы района Алексея Сидихина, удалось задержать шесть "КамАЗов", которые без документов перевозили 100-150 бетонных плит. Сейчас устанавливается, являются ли эти плиты украденными.

Ранее в Мурманской области неизвестные похитили часть железнодорожного моста через реку Умба. О пропаже в полицию заявили жители поселка Коашва.