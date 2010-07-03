В Мурманской области украли пролет моста

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В Мурманской области неизвестные похитили часть железнодорожного моста через реку Умба, рассказали "Интерфаксу" в пресс-службе регионального УМВД.

О пропаже в полицию заявили жители поселка Коашва. По данному факту проводится проверка, ведутся поиски подозреваемых.

Ранее неизвестные украли кабель правительственной специальной связи рядом с Кремлем. Было возбуждено уголовное дело. Подозреваемых задержали, а кабель изъяли.