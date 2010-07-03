После кражи кабеля спецсвязи близ Кремля возбуждено уголовное дело

По факту похищения фрагмента кабеля правительственной специальной связи рядом с Кремлем возбуждено уголовное дело. Подозреваемые задержаны.
"Задержанными оказались 35-летний ранее судимый приезжий и 37-летний москвич. Похищенное изъято", – цитирует ТАСС представителя пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.
Инцидент произошел 26 марта во время ремонтных работ на Большом Москворецком мосту. На работе спецсвязи это никак не сказалось. Одного из злоумышленников удалось задержать на месте, второй предпринял попытку сбежать и прыгнул в Москва-реку. Его достали из воды.
Ущерб оценен в 170 тысяч рублей. Уголовное дело возбуждено по ст. 158 УК РФ ("Кража").
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