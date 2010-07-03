ФСО пресекла попытку хищения кабеля спецсвязи рядом с Кремлем

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

ФСО совместно с МВД пресекли попытку хищения кабеля специальной связи в Москве, рассказали ТАСС в Центре по связям с прессой и общественностью ФСО.

Инцидент произошел во время ремонтных работ на Большом Москворецком мосту. На работе спецсвязи это никак не сказалось.

В ведомстве уточнили, что одного из злоумышленников удалось задержать на месте, второй предпринял попытку сбежать и прыгнул в Москва-реку. Его достали из воды.