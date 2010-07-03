Полиция задержала грузчика из Шереметьева по подозрению в краже денег из багажа

Транспортная полиция задержала грузчика аэропорта Шереметьево по подозрению в краже из багажа пассажира, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу управления на транспорте МВД России по ЦФО.
С заявлением в полицию обратилась 60-летняя жительница Орла. Пенсионерка рассказала, что по прилету в российскую столицу из Финляндии она обнаружила пропажу 1 тысячи долларов из чемодана, сданного в багаж.
В ходе расследования удалось выйти на 27-летнего жителя Подмосковья, работающего грузчиком в аэропорту. Молодой человек уже сознался в содеянном. В ходе личного досмотра у него нашли похищенные деньги.
В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения задержанному.
Ранее в Минтрансе РФ пообещали жестко отреагировать на сбои в выдаче багажа в Шереметьеве, если ситуацию не уладят в кратчайшие сроки. Задержки при выдаче багажа в аэропорту начались с 1 июня.
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