Полиция задержала грузчика из Шереметьева по подозрению в краже денег из багажа

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Транспортная полиция задержала грузчика аэропорта Шереметьево по подозрению в краже из багажа пассажира, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу управления на транспорте МВД России по ЦФО.

С заявлением в полицию обратилась 60-летняя жительница Орла. Пенсионерка рассказала, что по прилету в российскую столицу из Финляндии она обнаружила пропажу 1 тысячи долларов из чемодана, сданного в багаж.

В ходе расследования удалось выйти на 27-летнего жителя Подмосковья, работающего грузчиком в аэропорту. Молодой человек уже сознался в содеянном. В ходе личного досмотра у него нашли похищенные деньги.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения задержанному.

Ранее в Минтрансе РФ пообещали жестко отреагировать на сбои в выдаче багажа в Шереметьеве, если ситуацию не уладят в кратчайшие сроки. Задержки при выдаче багажа в аэропорту начались с 1 июня.