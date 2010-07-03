В Шереметьеве пообещали уладить ситуацию с выдачей багажа

Ситуацию с задержками при выдаче багажа в аэропорту Шереметьево пообещали уладить к концу июня. Об этом сообщается на сайте авиагавани.
Как отметили представители аэропорта, сейчас в Шереметьеве наблюдаются задержки при выдаче багажа пассажирам ряда рейсов и при отправке багажа трансферных пассажиров. "Согласно предварительному прогнозу, ситуация с выдачей багажа стабилизируется к окончанию текущего месяца", – заявили в пресс-службе аэропорта.
Чтобы оперативно наладить выдачу багажа, администрация Шереметьева решила перераспределить имеющиеся производственные ресурсы, сказано в сообщении. В зонах выдачи багажа появились дополнительные диспетчеры и супервайзеры. Кроме того, тем, кто ожидает свои вещи более 25 минут, бесплатно раздадут воду и сэндвичи. Если же срок ожидания превысит 30 минут, пассажиры смогут оформить заявление на бесплатную доставку багажа.
Задержки при выдаче багажа в аэропорту Шереметьево начали отмечать с 1 июня. В пресс-службе объяснили это ростом нагрузки в высокий туристический сезон. Система обработки и транспортировки багажа работает в штатном режиме, уточнили представители авиагавани.
В начале апреля в Шереметьеве начали принимать электронные посадочные талоны. По словам специалистов, новый сервис позволяет пассажирам экономить время при прохождении предполетных формальностей.
Получить электронный посадочный можно при онлайн-регистрации на рейс на сайте или через мобильное приложение авиакомпании. Проверяют электронный талон в аэропорту дважды: при предполетном досмотре и в "стерильной" зоне при выходе на посадку.
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