Внуково призвал приезжать в аэропорт заранее и регистрироваться онлайн

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Аэропорт Внуково посоветовал пассажирам приезжать за два–четыре часа до вылета и пользоваться онлайн-регистрацией. Это связано с ростом пассажиропотока в летний сезон, пояснили в пресс-службе авиагавани.

"Наступила пора отпусков, для всех аэропортов лето – это сезон максимального пассажиропотока", – цитирует сообщение пресс-службы РИА Новости. Так как в это время нагрузка на службы авиагавани повышается, лучше приезжать в аэропорт заранее, особенно если пассажир летит международным чартерным рейсом, подчеркнули представители Внукова.

Они также рекомендовали по возможности пройти электронную регистрацию на рейс. Это сократит время оформления на стойке регистрации и позволит воспользоваться отдельной стойкой для сдачи багажа.

С 1 июня аэропорт Внуково начал принимать электронные посадочные талоны. Пока услуга доступна только на внутренних рейсах.

Пассажиры могут самостоятельно отсканировать код бумажного или электронного посадочного талона во время предполетных процедур. Спецоборудование для этого установили на пунктах контроля при проходе в зал вылета, а также при выходе на посадку.

Ранее пассажиров с электронными посадочными талонами начал обслуживать аэропорт Шереметьево.