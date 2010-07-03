Аэропорт Внуково начал принимать электронные посадочные талоны

Аэропорт Внуково с 1 июня начал принимать электронные посадочные талоны, сообщает Агентство "Москва".
Пока речь идет о внутренних рейсах. Пассажиры получили возможность самостоятельно сканировать код имеющегося бумажного или электронного посадочного талона при прохождении предполетных процедур.
Специальное оборудование установили на пунктах спецконтроля при проходе в зал вылета, а также на выходе при посадке на борт воздушного судна.
Для считки кода следует поднести бумажный посадочный талон или экран мобильного устройства с электронным посадочным талоном к сканеру на расстояние 10-15 сантиметров.
Отмечается, что в случае использования электронной версии посадочного талона необходимо убедиться, что яркость экрана мобильного устройства является достаточной для его сканирования. Считыванию информации также могут помешать антибликовые и защитные пленки или стекла.
Если сканирование информации с мобильного устройства невозможно по каким-либо причинам, то бумажный посадочный талон можно получить на стойке регистрации своего рейса.
Ранее пассажиров с электронными посадочными талонами начал обслуживать аэропорт Шереметьево. Новый сервис позволит пассажирам сэкономить время, исключит необходимость печати посадочного талона и риск его утери, а также упростит и ускорит процедуру предполетных формальностей.
Использовать электронные посадочные талоны авиапассажирам в России разрешили в феврале. Возможным это стало благодаря изменениям в законодательстве. Авиакомпании обязали сообщать пассажирам о возможности использования подобного талона, либо писать о новых правилах на своем сайте.
В 2020 году регистрацию по электронным посадочным талонам могут внедрить в аэропорту Жуковский.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.