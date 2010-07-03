Аэропорт Внуково начал принимать электронные посадочные талоны

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Аэропорт Внуково с 1 июня начал принимать электронные посадочные талоны, сообщает Агентство "Москва".

Пока речь идет о внутренних рейсах. Пассажиры получили возможность самостоятельно сканировать код имеющегося бумажного или электронного посадочного талона при прохождении предполетных процедур.

Специальное оборудование установили на пунктах спецконтроля при проходе в зал вылета, а также на выходе при посадке на борт воздушного судна.

Для считки кода следует поднести бумажный посадочный талон или экран мобильного устройства с электронным посадочным талоном к сканеру на расстояние 10-15 сантиметров.

Отмечается, что в случае использования электронной версии посадочного талона необходимо убедиться, что яркость экрана мобильного устройства является достаточной для его сканирования. Считыванию информации также могут помешать антибликовые и защитные пленки или стекла.

Если сканирование информации с мобильного устройства невозможно по каким-либо причинам, то бумажный посадочный талон можно получить на стойке регистрации своего рейса.

Ранее пассажиров с электронными посадочными талонами начал обслуживать аэропорт Шереметьево. Новый сервис позволит пассажирам сэкономить время, исключит необходимость печати посадочного талона и риск его утери, а также упростит и ускорит процедуру предполетных формальностей.

Использовать электронные посадочные талоны авиапассажирам в России разрешили в феврале. Возможным это стало благодаря изменениям в законодательстве. Авиакомпании обязали сообщать пассажирам о возможности использования подобного талона, либо писать о новых правилах на своем сайте.

В 2020 году регистрацию по электронным посадочным талонам могут внедрить в аэропорту Жуковский.