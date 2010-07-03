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12:24

Памятник Пушкину открыли в Шереметьеве

транспорт культура

12:24

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Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Памятник Александру Пушкину установили в Шереметьеве в честь присвоения аэропорту имени поэта. Торжественная церемония состоялась 5 июня – накануне 220-летия со дня рождения Пушкина.

"Мы рады, что международный аэропорт Шереметьево первый приступил к реализации такого крупного проекта по присвоению имен наших великих соотечественников аэропортам", – цитирует Агентство "Москва" гендиректора АО "Международный аэропорт Шереметьево" Михаила Василенко. Он отметил, что сотрудники воздушной гавани прикладывают все усилия, чтобы "популяризовать великого поэта, прозаика и историка". Глава Минкультуры РФ Владимир Мединский, в свою очередь, подчеркнул, что присвоение аэропортам имен выдающихся людей стало "достойным завершением" всероссийского конкурса.

Отмечается, что имя Александра Пушкина появилось на посадочных талонах, медиаэкранах и в пассажирских зонах отдыха Шереметьева.

Как уточнили в пресс-службе аэропорта, автором памятника поэту стал народный художник России, член Российской академии художеств Александр Бурганов. Пушкин представлен читающим стихотворение. А на корешке книги, которую поэт держит в руке, размещен QR-код для скачивания его произведений в аудиоформате.

31 мая Владимир Путин подписал указ о присвоении имен выдающихся россиян 44 аэропортам страны. Аэропорт Шереметьево получил имя Александра Пушкина, Домодедово – Михаила Ломоносова, а Внуково – авиаконструктора Андрея Туполева.

Конкурс по выбору имен для российских аэропортов стартовал 11 октября прошлого года. Голосование проводилось по более чем 40 воздушным гаваням, включая аэропорты Москвы, Казани, Сочи, Калининграда и других городов России.

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транспорт культура

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