220-летие со дня рождения Пушкина отпразднуют в метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Лейла Карипова

Праздничная программа к 220-летию со дня рождения Александра Пушкина пройдет 6 июня в вестибюле станции "Пушкинская" Таганско-Краснопресненской линии. Об этом сообщили в Государственном музее Пушкина, передает Агентство "Москва".

"6 июня у нас будет локация в Московском метрополитене на станции метро "Пушкинская". Мы попросили студентов Щепкинского училища принять участие в мероприятии, они будут читать произведения Пушкина, также там будут работать наши экскурсоводы. Они расскажут интересные факты из биографии поэта", – заявила пресс-служба музея.

На мероприятии будут работать открытый микрофон для всех желающих и выставка портретов поэта. Планируется показать 12 портретов Пушкина, написанных в разные периоды.

Также мероприятия, приуроченные к годовщине со дня рождения поэта, пройдут 6 июня в демонстрационном павильоне Московских центральных диаметров. В мультимедийном павильоне будет представлена виртуальная экскурсия по экспозиции музея.



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Ранее сообщалось, что в аэропорту Шереметьево, которому присвоили имя Александра Пушкина, установят памятник поэта.