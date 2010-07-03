В аэропорту Шереметьево установят памятник Пушкину

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В аэропорту Шереметьево, которому присвоили имя Александра Пушкина, установят памятник поэта, рассказали РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани.

Торжественная церемония состоится 5 июня накануне 220-летия со дня рождения Пушкина. Автором скульптуры стал народный художник России Александр Бурганов, ранее создавший памятник Александру Пушкину и Наталье Гончаровой на Старом Арбате.

Скульптуру установят в атриуме зоны вылета терминала E. В музее истории Шереметьево на пятом этаже терминала F откроется литературная гостиная.

Аэропорту Шереметьево присвоили имя Александра Пушкина, аэропорту Домодедово – Михаила Ломоносова, аэропорту Внуково – авиаконструктора Андрея Туполева. Указ подписал Владимир Путин.

Конкурс по выбору имен для российских аэропортов стартовал 11 октября 2018 года. Голосование проводилось по 47 воздушным гаваням. В числе городов-участников были Москва, Казань, Сочи, Калининград и другие.

Финальный этап голосования проходил с 12 по 30 ноября.