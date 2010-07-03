Пушкинский музей сделает бесплатным вход в день 220-летия поэта

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Государственный музей Александра Пушкина сделает бесплатным вход в день 220-летия поэта, 6 июня, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу музея.

В этот же день состоится открытие фестиваля #ПушкинLето. Гостей ждет праздничный концерт и бесплатный чай. В саду музея установят плетеные качели и разложат мягкие пуфы. Будет работать зона для чтения книг.

Столичные поэты прочтут стихи знаменитого коллеги, а художники нарисуют портрет Пушкина на фасаде приусадебного флигеля в саду музея. Там же заработает почта для поздравлений поэта с днем рождения.

Праздничная программа к 220-летию со дня рождения Пушкина пройдет в вестибюле станции "Пушкинская" Таганско-Краснопресненской линии. Там стихи будут читать студенты Щепкинского училища.