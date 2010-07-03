Мошенники похитили у женщины 4,4 миллиона рублей

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Мошенники обманным путем выманили у женщины 4,4 миллиона рублей, сообщает Агентство "Москва".

Пострадавшая обратилась в полицию 1 октября. По ее словам, 6 августа ей на городской номер позвонил человек, представившийся сотрудником банка.

Он сообщил ей, что находящиеся на ее счете 4 миллиона 416 тысяч рублей нужно снять и передать инкассатору, что заявительница и сделала 7 августа. После этого "инкассатор" взял деньги и скрылся в неизвестном направлении.

Полиция проводят проверку, выясняются обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что почти 42 миллиона рублей украли из квартиры в центре столицы. В полицию обратился сам потерпевший. По его словам, деньги пропали из квартиры, из-за которой он после смерти жены судится со своей падчерицей.

Потерпевший уточнил, что во время его отсутствия девушка поменяла в квартире замки, и он вернулся домой с полицией вскрывать дверь на основании судебного решения. При осмотре помещения он обнаружил пропажу 41 730 020 рублей. Полиция проводит проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.