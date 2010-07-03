ЦБ сообщил о новом способе кражи денег с банковских карт

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В Центробанке рассказали о новом способе обмана владельцев банковских карт. Мошенники при помощи технологии подмены телефонных номеров выдают себя за сотрудников банков.

"Технология подмены исходящего телефонного номера на номера, идентичные номерам кол‐центров кредитных организаций, позволила им успешно выдавать себя за сотрудников служб безопасности банков и под видом блокировки подозрительных транзакций совершать хищения средств жертв", – говорится в отчете ФинЦЕРТ департамента информационной безопасности ЦБ.

Держатели карт сообщают лжесотрудникам банка контрольные слова, коды подтверждений и другую информацию, дающую злоумышленникам возможность украсть деньги.

Замглавы департамента информационной безопасности Банка России Артем Сычев ранее рассказал о еще одном способе кражи денег через соцсети. По его словам, злоумышленники взламывают личные аккаунты пользователей и публикуют посты от его имени с просьбой о помощи. При этом существуют случаи, когда мошенники внедрялись в доверие к своим потенциальным жертвам, которые самостоятельно переводили им денежные средства.

Кроме того, россиян предупредили о новом способе телефонного мошенничества с использованием роботов. В разговоре аферисты имитируют звонок от службы безопасности и в беседе с клиентом стараются узнать SMS-код подтверждения. Также жертве предлагается продиктовать код "системе распознавания голоса".

Эксперты рекомендуют при подозрительном звонке сразу положить трубку, найти актуальный номер горячей линии кредитной организации, а затем самостоятельно позвонить и уточнить, все ли в порядке с картой. Перезванивать на подозрительный номер ни в коем случае не следует.

