Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 декабря, 16:26

Происшествия

Дело о халатности возбуждено в Норильске после смерти младенца от голода

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Красноярского края"

После смерти 5-месячного ребенка от голода в Норильске возбудили уголовное дело о халатности должностных лиц органов системы профилактики. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Красноярского края.

В ходе проверки ведомство выявило грубые нарушения в работе данных структур. В частности, выяснилось, что медицинские работники КГБУЗ "Норильская межрайонная детская больница" еще до случившегося знали, что мать, которая бросила 4 детей в квартире, не исполняла рекомендации врачей по уходу за ними.

Тем не менее представители больницы не сообщили об этом в органы профилактики. Информация поступила лишь в ноябре, уже после запроса комиссии по делам несовершеннолетних (КДН).

Сама комиссия, которая в октябре получила из школы сигнал о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей в отношении 15-летней девочки, ограничилась "формальными запросами". Даже после подтверждения данных о заброшенности детей КДН не поставила семью на учет и не оказала помощь.

"Органы внутренних дел вовсе не организовали работу с матерью, сделав необоснованный вывод об отсутствии для этого оснований", – отметили в прокуратуре.

В связи с этим прокурор внес представления главврачу больницы и главе Норильска об устранении нарушений. Также представление было внесено в отношении ГУ МВД России по краю в связи с бездействием. Правительство края было проинформировано о необходимости активизировать работу по профилактике безнадзорности детей.

Вместе с тем в отношении матери было возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего, находящегося в беспомощном состоянии, с особой жестокостью. Расследование находится на контроле прокуратуры.

О ЧП с детьми в Норильске стало известно 22 декабря. По данным правоохранителей, мать оставила 4 своих детей без присмотра и ушла из дома к знакомому на период с 14 по 17 декабря. В ее отсутствие от истощения умер пятимесячный ребенок.

Двоих детей доставили в больницу. Старшую дочь поместили в социальный приют. В отношении матери была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Женщина признала свою вину. В региональном СК отмечали, что семья жила на соцпособия, размер которых на 4 детей превышал 100 тысяч рублей.

Позднее в пресс-службе Минздрава сообщали, что состояние двух детей 1 и 2 лет улучшилось до средней степени тяжести. При этом сутками ранее их состояние оценивалось как стабильно тяжелое.

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

Чем опасен непрофессиональный подход к грумингу?

Для животного ситуация неизбежно сопряжена с психологической травмой

Острые инструменты могут оставить глубокие порезы

Читать
закрыть

Чем обернется отмена моратория на штрафы застройщикам?

Отмена моратория означает завершение периода "тепличных условий" для девелоперов

Это может привести к росту цен на новостройки

Читать
закрыть

Какие туристические направления могут открыться для россиян в 2026 году?

В следующем году может появиться прямое авиасообщение с Малайзией

Ожидается, что для россиян станут безвизовыми государства африканского континента и Южная Америка

Читать
закрыть

Почему россияне тратят все больше времени и средств на видеоигры?

Одной из основных причин мог стать большой поток негативных новостей в СМИ

В ситуации перегрузки мозг ищет простые способы снятия стресса

Читать
закрыть

Почему посылки из-за рубежа задерживаются перед Новым годом?

Компании объяснили ситуацию ростом числа заказов, ужесточением таможенного контроля и погодными условиями

Пробки возникли на границе с Казахстаном, через который проходит значительный поток грузов

Читать
закрыть

Что известно о гибели сотрудников ДПС после взрыва в Москве?

Взрыв произошел на улице Елецкой около 01:30 24 декабря

Перед этим полицейские заметили подозрительного человека возле своего служебного автомобиля

Читать
закрыть

Какие насекомые могут жить на новогодней елке?

Зимующие на дереве насекомые будут неподвижны, так как при низких температурах их активность прекращается

На елке могут встречаться хермесы или тля

Читать
закрыть

В бачок омывателя необходимо заливать стеклоомывающую жидкость – незамерзайку

Практика рефинансирования широко распространена при падении процентных ставок на рынке

Стоит уделить внимание аккумулятору: с помощью нагрузочной вилки нужно оценить его состояние

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика