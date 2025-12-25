Дело о халатности возбуждено в Норильске после смерти младенца от голода

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Красноярского края"

После смерти 5-месячного ребенка от голода в Норильске возбудили уголовное дело о халатности должностных лиц органов системы профилактики. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Красноярского края.

В ходе проверки ведомство выявило грубые нарушения в работе данных структур. В частности, выяснилось, что медицинские работники КГБУЗ "Норильская межрайонная детская больница" еще до случившегося знали, что мать, которая бросила 4 детей в квартире, не исполняла рекомендации врачей по уходу за ними.

Тем не менее представители больницы не сообщили об этом в органы профилактики. Информация поступила лишь в ноябре, уже после запроса комиссии по делам несовершеннолетних (КДН).

Сама комиссия, которая в октябре получила из школы сигнал о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей в отношении 15-летней девочки, ограничилась "формальными запросами". Даже после подтверждения данных о заброшенности детей КДН не поставила семью на учет и не оказала помощь.

"Органы внутренних дел вовсе не организовали работу с матерью, сделав необоснованный вывод об отсутствии для этого оснований", – отметили в прокуратуре.

В связи с этим прокурор внес представления главврачу больницы и главе Норильска об устранении нарушений. Также представление было внесено в отношении ГУ МВД России по краю в связи с бездействием. Правительство края было проинформировано о необходимости активизировать работу по профилактике безнадзорности детей.

Вместе с тем в отношении матери было возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего, находящегося в беспомощном состоянии, с особой жестокостью. Расследование находится на контроле прокуратуры.

О ЧП с детьми в Норильске стало известно 22 декабря. По данным правоохранителей, мать оставила 4 своих детей без присмотра и ушла из дома к знакомому на период с 14 по 17 декабря. В ее отсутствие от истощения умер пятимесячный ребенок.

Двоих детей доставили в больницу. Старшую дочь поместили в социальный приют. В отношении матери была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Женщина признала свою вину. В региональном СК отмечали, что семья жила на соцпособия, размер которых на 4 детей превышал 100 тысяч рублей.

Позднее в пресс-службе Минздрава сообщали, что состояние двух детей 1 и 2 лет улучшилось до средней степени тяжести. При этом сутками ранее их состояние оценивалось как стабильно тяжелое.