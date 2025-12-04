В Дагестане четырехлетний ребенок умер по пути домой из детсада

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Карабудахкентском районе Дагестана четырехлетний ребенок умер по пути домой из детсада. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по республике.

По данным ведомства, 3 декабря мужчина, перевозивший на машине детей из близлежащих сел, забрал воспитанников из детсадов и планировал развести их по домам. В пути он заметил, что один из несовершеннолетних потерял сознание, поэтому доставил его до родителей.

В результате мальчик был госпитализирован. Спустя время врачи констатировали смерть ребенка. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Для выявления причины смерти несовершеннолетнего назначена судмедэкспертиза.

В настоящее время следователи проводят мероприятия, которые позволят выяснить все обстоятельства случившегося.

При этом в местных телеграм-каналах сообщают, что мальчик якобы "застрял головой между сиденьями" в "Газели" и умер от удушья.

Ранее хоккеист команды ГАУ ДО СО СШ "Хризотил" скончался в возрасте 14 лет во время тренировки. Тренер спортсмена рассказал, что после начала занятия и разминки он дал ребятам упражнение и поделил всех на четыре группы.

Молодой хоккеист сделал упражнение 3–4 раза, после чего встал в колонну, опустился на колени, обмяк и завалился на лед. Подростка доставили в реанимацию, но врачи не смогли его спасти. По словам тренера, у юноши не было проблем со здоровьем.

