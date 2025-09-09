В Асбесте 14-летний хоккеист скончался во время тренировки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Хоккеист команды ГАУ ДО СО СШ "Хризотил" скончался в возрасте 14 лет во время тренировки, сообщается в телеграм-канале клуба из Асбеста Свердловской области.

Тренер спортсмена рассказал порталу E1.RU, что после начала занятия и разминки он дал ребятам упражнение и поделил всех на четыре группы. Молодой хоккеист сделал упражнение 3–4 раза, после чего встал в колонну, опустился на колени, обмяк и завалился на лед.

Подростка доставили в реанимацию, но врачи не смогли его спасти. По словам тренера, у юноши не было проблем со здоровьем.

В клубе уточнили, что отец мальчика находится в зоне СВО.

Ранее во Владивостоке 15-летний школьник умер на уроке. Предварительно установлено, что ребенок не жаловался на недомогание. Он скончался внезапно в течение нескольких минут, сидя за партой, уточнило следствие. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.