10 марта, 21:19

Происшествия

Сотрудник нефтехимического института в Москве пострадал из-за лопнувшей при опыте колбы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Лабораторная колба лопнула в ходе планового эксперимента в Институте нефтехимического синтеза им. А. В. Топчиева Российской академии наук (ИНХС РАН), пострадал сотрудник. Об этом ТАСС сообщили в дирекции института.

10 марта СМИ распространили сообщения о том, что в ИНХС РАН произошел взрыв, в результате которого пострадал мужчина.

В самом институте рассказали, что сосуд внезапно лопнул и реакционная смесь была выброшена в зону вытяжного шкафа. Сотрудник, проводивший эксперимент, получил легкие ранения осколками стекла.

На место оперативно прибыла скорая помощь, и пострадавшего отправили в медучреждение для осмотра. Так как эксперимент проводился в соответствии с правилами охраны труда и техникой безопасности, серьезных травм у мужчины нет.

Ранее в Удмуртии мальчик получил ожог второй степени из-за взрыва петарды. Уточнялось, что он взял ее из дома на прогулку с друзьями. Изделие взорвалось у него в руке сразу после того, как он попытался его поджечь. Медики оказали пострадавшему помощь и отпустили.

