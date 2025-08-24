Фото: Москва 24

Три человека пострадали при хлопке в Центральном детском магазине на Лубянке. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Депздрава.

Как уточнило ведомство, двое были доставлены в Институт имени Склифосовского, еще одному пострадавшему помощь оказывается на месте.

Депздрав добавил, что на Лубянке в настоящее время задействованы бригады скорой помощи, Центр экстренной медицины и другие службы.

Хлопок произошел в магазине днем 24 августа. Посетители были эвакуированы до прибытия пожарных. По информации СМИ, на третьем этаже ЦДМ взорвался баллон.

Согласно данным пресс-службы столичного управления МЧС РФ, в магазине была проведена проверка, в результате которой специалисты не обнаружили признаков возгорания.

