24 августа, 12:49Происшествия
Три человека пострадали при хлопке в Центральном детском магазине
Фото: Москва 24
Три человека пострадали при хлопке в Центральном детском магазине на Лубянке. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Депздрава.
Как уточнило ведомство, двое были доставлены в Институт имени Склифосовского, еще одному пострадавшему помощь оказывается на месте.
Депздрав добавил, что на Лубянке в настоящее время задействованы бригады скорой помощи, Центр экстренной медицины и другие службы.
Хлопок произошел в магазине днем 24 августа. Посетители были эвакуированы до прибытия пожарных. По информации СМИ, на третьем этаже ЦДМ взорвался баллон.
Согласно данным пресс-службы столичного управления МЧС РФ, в магазине была проведена проверка, в результате которой специалисты не обнаружили признаков возгорания.