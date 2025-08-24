Хлопок произошел в Центральном детском магазине в Москве

Видео: Москва 24

Хлопок произошел в Центральном детском магазине (ЦДМ) на Лубянке в Москве. Администрация эвакуировала посетителей до прибытия пожарных, сообщила пресс-служба столичного управления МЧС РФ.

Как уточнило ведомство, в настоящее время на месте работают пожарно-спасательные подразделения.

По данным Агентства "Москва", на третьем этаже магазина взорвался баллон. Предварительно, могли пострадать два человека.

Ранее пожар произошел в столичном торговом центре "Мегаполис". Он начался в подсобном помещении на 3-м этаже здания. До прибытия пожарных подразделений порядка 70 человек смогли сами покинуть ТЦ. Позже пожар удалось потушить.

Кроме того, на севере Москвы загорелся торговый центр "Метрополис". Возгорание началось в серверной ТЦ, пожар достиг площади в 2 квадратных метра. Но благодаря оперативному прибытию и действиям пожарных огонь был ликвидирован. Пострадавших не было.

