Электроподстанция загорелась на северо-востоке Москвы

Пожар произошел на территории хлебозавода на Звездном бульваре в Москве. Там загорелась электроподстанция, сообщило столичное управление МЧС РФ.

На месте ЧП задействованы пожарно-спасательные подразделения.

Ранее неэксплуатируемое строение и расположенный рядом склад загорелись на Люблинской улице в Щербинке. Спустя некоторое время огнеборцам удалось локализовать пожар на площади 600 "квадратов". К тушению огня также подключали пожарный поезд.

По данным СМИ, в одном из зданий была расположена букмекерская контора, в помещении могли находиться люди. Также журналисты не исключили версию поджога.

Позже пожар был потушен. В МЧС уточнили, что в результате возгорания никто не пострадал.

