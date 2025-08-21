21 августа, 20:11Происшествия
Электроподстанция загорелась на северо-востоке Москвы
На месте ЧП задействованы пожарно-спасательные подразделения.
Ранее неэксплуатируемое строение и расположенный рядом склад загорелись на Люблинской улице в Щербинке. Спустя некоторое время огнеборцам удалось локализовать пожар на площади 600 "квадратов". К тушению огня также подключали пожарный поезд.
По данным СМИ, в одном из зданий была расположена букмекерская контора, в помещении могли находиться люди. Также журналисты не исключили версию поджога.
Позже пожар был потушен. В МЧС уточнили, что в результате возгорания никто не пострадал.