15 августа
Более 200 человек эвакуировали со спортивной арены в Краснодаре из-за пожара
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Более 200 человек, из которых 140 детей, эвакуированы из многофункциональной спортивной арены в Краснодаре из-за пожара. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
Уточняется, что диспетчеру поступило сообщение о возгорании на улице Пригородной. В ведомстве добавили, что было установлено возгорание обшивки стены площадью 10 квадратных метров.
Есть ли пострадавшие, не уточняется.
Ранее стало известно о пожаре в строящемся доме в подмосковном Красногорске. Загорелись кровля и мансарда, а площадь пожара составла 600 "квадратов". На место ЧП выехали 20 человек и 4 единицы техники МЧС, информации о пострадавших не поступало.