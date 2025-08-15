Участки Тверской улицы перекрыты из-за замены асфальта

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 августа, 17:20

Происшествия

Более 200 человек эвакуировали со спортивной арены в Краснодаре из-за пожара

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Более 200 человек, из которых 140 детей, эвакуированы из многофункциональной спортивной арены в Краснодаре из-за пожара. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Уточняется, что диспетчеру поступило сообщение о возгорании на улице Пригородной. В ведомстве добавили, что было установлено возгорание обшивки стены площадью 10 квадратных метров.

Есть ли пострадавшие, не уточняется.

Ранее стало известно о пожаре в строящемся доме в подмосковном Красногорске. Загорелись кровля и мансарда, а площадь пожара составла 600 "квадратов". На место ЧП выехали 20 человек и 4 единицы техники МЧС, информации о пострадавших не поступало.

Читайте также


происшествияпожаррегионы

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика