Премьер Финляндии высказался в поддержку создания ОЭЗ на границе с Россией

Фото: depositphotos/dnaumoid

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо выступил за создание особой экономической зоны в городе Иматра, который граничит с Россией.

"Я думаю, что мы должны быть готовы попробовать что-то новое, особая экономическая зона могла бы стать именно таким шагом", – сказал он в беседе с изданием Yle.

Чиновник добавил, что статус ОЭЗ сам по себе ничего не значит, поэтому необходимы конкретные идеи по стимулам и механизмам налогообложения. Орпо также отметил сложную ситуацию в Иматре и Южной Карелии, которые пострадали от закрытия границы между Финляндией и Россией.

Ранее финские власти сообщили, что в случае открытия границы с Россией они готовы возобновить движение, но не на всех КПП. По их данным, перед закрытием трафик составлял 18% от допандемийного уровня, однако стал бы еще ниже из-за санкций и визовых ограничений.

В начале ноября стало известно, что Россия прекратит действие статей Соглашения между правительством СССР и кабмином Финляндии, касающихся использования реки Вуокса. Речь идет об отрезке, который ограничен Светогорской гидроэлектростанцией и гидроэлектростанцией Иматра.

Соглашение было подписано в Хельсинки в 1972 году. Позже МИД Финляндии получил ноту России о прекращении части энергосоглашения.

